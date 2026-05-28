Шойгу заявил, что с Россией воюют 56 стран

На Украине против России воюют фактически 56 стран, они обеспечивают полетные задания для беспилотников.

Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Я бы не стал тут выделять отдельно Германию. Потому что, если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран», — сказал он, отвечая на вопрос о совместном производстве дальнобойных беспилотников ФРГ и Украиной.

Шойгу подчеркнул, что невозможно представить дальнобойный беспилотный летательный аппарат без системы управления.

«Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. Это и закладка полетного задания, это и коррекция по ходу движения и много чего другого. Тут не только Германия, тут много кто в этом поучаствовал», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Также Шойгу заявил, что Украина превращена в поле боя.