Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

Украина получила от Швеции пакет военной помощи на 2,7 миллиарда долларов (более 191 миллиарда рублей). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В этом сегодняшнем пакете объемом 2,7 миллиарда долларов есть различные элементы для того, чтобы мы стали сильнее, есть средства, в частности, на производство дронов — почти 400 миллионов. Но самое главное — "Грипены", шведские боевые самолеты», — написал Зеленский.

По его словам, Швеция передала Украине истребители на сумму более 2 миллиардов долларов. Киев рассчитывает получить первые Gripen в течение следующих десяти месяцев.

Зеленский также заявил о планах Украины закупить 22 истребителя у Швеции. Их поставка планируется до 2030 года.