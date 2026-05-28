Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, когда может произойти удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, пишет ТАСС.

Журналисты уточняют, тот удар по Киеву, о котором МИД РФ предупредил послов западных стран в Киеве, может произойти в любой момент.

По словам Шойгу, Россия показала, что располагает всем необходимым для нанесения удара. Секретарь Совбеза РФ отметил, что это может произойти в любой момент.

- И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, повлекший такие жертвы - наших ребят, совсем еще юных и молодых, - приводит слова Шойгу издание.

