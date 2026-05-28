Шойгу высказался о судьбе российской военной базы в Армении

Российская военная база на армянской территории продолжает полноценную работу, поскольку никаких реальных предпосылок для ее закрытия сегодня не существует, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу подтвердил продолжение работы военного объекта на Южном Кавказе, передает ТАСС. Соответствующее заявление он сделал в ходе Первого Международного форума по безопасности.

«Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было», – подчеркнул Шойгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии претензий к российской военной базе.

Захарова озвучила жесткую позицию РФ по Южному Кавказу

В конце прошлого года министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян сообщил об отсутствии планов по выводу войск из Гюмри.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отсутствие официальных запросов на эту тему со стороны Еревана.