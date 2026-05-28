Белоусову показали сбитые дронами «Елка» украинские БПЛА

Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые дронами-перехватчиками «Елка». Об этом стало известно ТАСС.

Министр посетил группировку российских войск «Запад». Белоусов провел совещание, на котором заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

Также главе Минобороны России продемонстрировали различные беспилотники, используемые военнослужащими группировки.

«Елка» относится к российским портативным дронам-перехватчикам, предназначенным для борьбы с FPV-дронами и разведывательными беспилотниками методом прямого кинетического тарана на высокой скорости. Он работает по принципу «выстрелил и забыл». Этот дрон полностью автономен и не восприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого сообщалось, что Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда же он наградил государственными наградами отличившихся военных: медалью «Золотая Звезда» Героя России был удостоен командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленную храбрость и отвагу при исполнении служебных обязанностей.