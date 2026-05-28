Военный эксперт назвал способ защиты России от закупленных Украиной истребителей
Россия будет сбивать шведские истребители Gripen, которые планирует закупить Украина, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил о планах Киева закупить 22 новых истребителя Gripen. По его словам, речь идет о самых современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года. Зеленский также рассказал о новом пакете помощи Киеву от Швеции. В него вошли самолеты и оружие.
«Это шведские истребители, я думаю, что это серьезно. На самом деле, это хорошие истребители, модернизированные. В принципе, сбивать будем», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт объяснил, что истребители, которые несут ракеты, например Storm Shadow, выходят на дальность, на которой их нельзя сбить.
«Дело в том, что эти все истребители, когда берут ракеты Storm Shadow и прочее, они выходят на такую дальность, которая не позволяет их сбить. То есть их надо поражать только во время нахождения на аэродроме или где-то там еще. Но я думаю, что справимся», — подчеркнул Дандыкин.
Ранее Зеленский написал президенту США Дональду Трампу срочное письмо. Украинский лидер пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 для систем Patriot.