В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, которая известна как «Радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала в эфир уже третье зашифрованное сообщение за день. Об этом говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает передачи станции.

По информации канала, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 52399 ОТТЯГИВАНИЕ 7544 9495». В четверг, 28 мая, в эфире появилось сообщение со словом «вигвам». Его значение остается неизвестным. До этого станция передала слово «паранойя».

Радиостанция УВБ-76 работает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. В обычном режиме в эфире звучит монотонное жужжание и щелчки, за что радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Иногда станция выходит в эфир с голосовыми сообщениями. Кому они адресованы и что означают — до сих пор неизвестно.

Последний раз до сегодняшнего для радиостанция выходила в эфир 25 мая. Тогда в переданном сообщении прозвучали два слова — «степодрок» и «уловокурд». До этого, 23 мая, станция также включилась с речью: в эфире звучало «сказопат» и «снопотюль».