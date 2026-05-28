Министр обороны России Андрей Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки "Запад".

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности", - сказали в ведомстве.

В завершение работы министр обороны РФ поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды.