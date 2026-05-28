В четверг, 28 мая, в Минобороны России сообщили о перехода села в Харьковской области под контроль ВС РФ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Нововасилевки

ВС РФ установили контроль над селом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны подчеркнули, что успешную операцию провели подразделения группировки войск «Север».

Дроны сорвали ротацию ВСУ под Добропольем

Ударные дроны ВС РФ уничтожили замаскированный склад с боекомплектом и бронетехнику ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Российские военные применили новейшие ударные дроны, управляемые по оптоволоконной связи. Точными ударами дронов были ликвидированы американская боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер ВСУ, а также мотоциклы, перевозившие военные груз.

Успешная операция позволила полностью лишить ВСУ ключевых транспортных средств на этом участке. В результате точного огневого поражения была сорвана запланированная ротация личного состава украинских войск, а также заблокирована переброска свежих подкреплений.

«Мста-С» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ликвидировал укрепленный опорный пункт и пехоту ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Координаты замаскированных позиций и группы украинских военных, пытавшихся укрыться в разрушенном здании, были определены операторами дронов-разведчиков.

Успешная операция завершилась серией залпов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате укрепленный опорный пункт ВСУ был полностью разрушен.

Удар на 20 километров

Расчеты буксируемых гаубиц М-46 ликвидировали блиндажи и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны России. Передвижение украинских солдат на одном из рубежей было обнаружено во время воздушной разведки.

Успешная операция позволила ликвидировать личный состав и оборонительные сооружения ВСУ на дистанции в 20 километров.

«Акации» ослепили ВСУ

Самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Замаскированные позиции операторов дронов ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки - их выдали выносные антенны связи и ретрансляторы. После передачи координат артиллеристы нанесли по укрытиям удары 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Успешная операция позволила полностью разрушить наземные станции управления, антенное оборудование и оборонительные сооружения ВСУ. В результате были серьезно снижены возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов на этом участке.

Охота на бронетехнику

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп и резервов ВСУ в Запорожскую область, рассказали в Минобороны. Маршруты выдвижения ВСУ на бронетехнике были выявлены во время воздушной разведки. После этого расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли точные удары по движущимся машинам и украинской технике в укрытиях.

Успешная операция позволила ликвидировать живую силу ВСУ и уничтожить несколько единиц бронетехники, включая украинские бронемашины «Новатор» и «Козак», а также американские бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили HMMWV. Запланированная ротация штурмовых групп ВСУ была сорвана.