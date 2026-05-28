Дрон ВСУ атаковал трактор в регионе РФ, тяжело ранен механизатор

В Курской области в результате атаки ВСУ на трактор ранен 56-летний механизатор агрофирмы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в четверг.

Стало известно, что инцидент произошел в селе Макеево Рыльского района, где вражеский дрон атаковал трактор.

В результате атаки ранения получил 56-летний механизатор агрофирмы, его в тяжелом состоянии доставляют в Курскую областную больницу, где врачи окажут необходимую помощь.

