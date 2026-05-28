Откуда ВСУ могли запускать БПЛА в сторону Тамбова

Дроны Вооруженных сил Украины могли вылететь на Тамбов из двух украинских областей. Об этом заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью над территорией России были перехвачены 62 украинских БПЛА самолетного типа. Их уничтожили в том числе и над территорией Тамбовской области.

Дроны в сторону Тамбова могли быть выпущены из Харьковской или Сумской областей, уточнил Максим Кондратьев.

«Но нужно обращать внимание на то, какие беспилотники летели. Если это небольшие дроны самолетного типа, то они могли стартовать с территории России», — отметил он.

Также Максим Кондратьев ранее обратил внимание на то, что из Харьковской или Сумской области беспилотные комплексы могли стартовать и в сторону Нижнего Новгорода.