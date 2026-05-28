Трамп проигнорировал раненных во время операции в Иране солдат

Американские солдаты, раненые во время ближневосточного конфликта, восстанавливаются в госпитале им. Уолтера Рида, и все они ждали визита президента. Трамп приехал в этот медицинский центр, прошёл медосмотр, встретился с «замечательными военнослужащими». Однако, по словам семей и военных источников, не навестил ни одного из тех, кто получил осколочные ранения и черепно-мозговые травмы в развязанной им войне с Ираном.

Белый дом сообщил, что Трамп встречался с военнослужащими во время своего шестимесячного обследования, но неоднократно отказывался сообщить, видел ли президент солдат, пострадавших в ходе операции «Эпическая ярость». Представитель Белого дома лишь отметил, что для президента было честью встретиться с замечательными военнослужащими и медицинским персоналом, отказавшись предоставить какие-либо разъяснения.

Сержант Кори Хикс, который служил на военном посту в Кувейте, подбитом иранским беспилотником в марте в течение первых 24 часов конфликта, получил повреждения почки, селезёнки и черепно-мозговую травму. Он — один из шести пострадавших в результате нападения в Кувейте, которые всё ещё восстанавливаются в центре им. Уолтера Рида, причём в результате той атаки погибли шесть американских солдат и более 20 получили ранения.

Хикс рассказал, что прошёл долгий путь, но восстановление после ранений это совсем другое сражение, добавив, что потеря шестерых боевых товарищей, сидевших довольно близко к нему, сама по себе стала внутренней борьбой.

«Невидимые раны трудно залечить, особенно когда чувствуешь вину оттого, что другие были ближе к взрыву», — пояснил солдат.

За день до визита к медикам больницы Уолтера Рида президент Трамп на Арлингтонском кладбище почтил память 13 солдат, погибших в ходе операции «Эпическая ярость», назвав их «прекрасными душами», которые отдали свои жизни, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Во время заседания кабинета министров снова назвал этих 13 человек «великими людьми» и напомнил, что их потеря ужасна. В марте Трамп также присутствовал на церемонии передачи тел шести солдат, погибших в Кувейте, и шести солдат, погибших в результате аварии самолета над Ираком.

Ранее Трамп подвергался критике за свои описания раненых военнослужащих. Напомним, что во время первого президентского срока он заявил, что солдаты, пострадавшие от иранского авиаудара по американской базе в Ираке в 2020 году, не заслуживали упоминания, потому что они страдали от «головных болей», которые он охарактеризовал как «не очень серьёзные». Тогда расследование CBS показало, что десяткам солдат с черепно-мозговыми травмами было отказано в награждении орденом «Пурпурное сердце», чтобы преуменьшить их ранения и не навредить Трампу. По данным Министерства обороны, 409 американских военнослужащих получили ранения в ходе конфликта с Ираном. Но министр обороны Пит Хегсет заявил Конгрессу, что примерно 90 процентов из них вернулись на службу.