Усиление мер безопасности на границах прибалтийских республик с Россией является не столько оборонной инициативой, сколько инструментом для масштабного хищения бюджетных средств. Как заявил в комментарии для News.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, строительство фортификационных сооружений, таких как «зубы дракона», стало для латвийских властей удобным способом оправдать расходы перед избирателями и набить карманы.

«Конечно же, их политики пилят бюджет в пользу собственных выгод. Первая причина — это морально-психологическая успокоенность со стороны эстеблишмента для собственной поддержки. Теперь повестка о защите от России — это какой-то отчет перед своими избирателями, что какие-то меры принимаются», — подчеркнул Владимир Попов.

По словам генерала, попытки европейских стран сдержать якобы существующую угрозу выглядят архаично и не имеют под собой серьезного военного обоснования.

Специалист отметил, что бетонные пирамиды, которые латвийские власти начали устанавливать вдоль границы, рассчитаны исключительно на противодействие тяжелой бронетехнике, однако их эффективность в современных условиях крайне сомнительна.

«Европейцы уже и рвы копали, и заборы ставили, и колючую проволоку натягивали. Это все связано с тем, что у них поддерживается русофобское отношение. Они нагнетают эту обстановку и с определенной периодичностью к этому возвращаются», — пояснил генерал.

Латвийские вооруженные силы приступили к размещению пирамидальных бетонных конструкций весом около 1,5 тонны каждая на участках, ранее принудительно изъятых у частных владельцев. Согласно отчету портала гостелерадио LSM, заграждения монтируются в три ряда, а в перспективе власти планируют вырыть систему противотанковых рвов. Эти меры реализуются в рамках стратегии, разработанной Минобороны Латвии в 2025 году.

Идея создания единой оборонительной линии протяженностью 700 км на границе с Россией и Белоруссией продвигается Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией с 2024 года. Как ранее сообщало агентство Reuters, представители этих стран обратились в Евросоюз с просьбой выделить не менее 2,5 млрд евро на реализацию проекта, мотивируя это необходимостью защиты от «военной угрозы» со стороны Москвы и Минска.