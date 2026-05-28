$70.982.72

Переживший ракетный удар в первые недели на СВО боец описал случившееся фразой «Бог отвел»

Lenta.ru

Россиянин через две недели после отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) выжил после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое спасение он описал фразой «Бог отвел», пишет газета «Красная звезда».

Переживший ракетный удар на СВО боец описал случившееся фразой «Бог отвел»
© ТАСС

«Недели две прошло после прибытия, и видим, как летит ракета в нашу сторону. [Система противовоздушной обороны] ПВО сработала, ну и Бог отвел — она ушла от нас, чуть дальше упала, не сработала. Вот это было страшно, потому что мы увидели, что она сделала, сколько она пробила, на сколько в бетон и в землю ушла», — вспомнил военнослужащий.

Боец рассказал и о других случаях, когда, по его мнению, его спас Бог. В частности, он пережил прилет дрона в «буханку», на которой он эвакуирует раненых — беспилотник не долетел, ударил в дерево. В другой раз удалось из ружья в дрон попасть и отстрелить снаряд.

«Дрон в заднюю часть "буханки" вошел, аж промял. Если бы не оказалось рядом ребят, если бы руку их не направил, чтобы попали из ружья прямо в снаряд, не перебило бы крепеж, то разговора нашего и не было бы», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, как двое российских разведчиков оказались в окружении мин в зоне проведения СВО и выжили. Одна из мин подкатилась к ним слишком быстро, но им удалось спастись.