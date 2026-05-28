Переживший ракетный удар на СВО боец описал случившееся фразой «Бог отвел»

Россиянин через две недели после отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) выжил после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое спасение он описал фразой «Бог отвел», пишет газета «Красная звезда».

«Недели две прошло после прибытия, и видим, как летит ракета в нашу сторону. [Система противовоздушной обороны] ПВО сработала, ну и Бог отвел — она ушла от нас, чуть дальше упала, не сработала. Вот это было страшно, потому что мы увидели, что она сделала, сколько она пробила, на сколько в бетон и в землю ушла», — вспомнил военнослужащий.

Боец рассказал и о других случаях, когда, по его мнению, его спас Бог. В частности, он пережил прилет дрона в «буханку», на которой он эвакуирует раненых — беспилотник не долетел, ударил в дерево. В другой раз удалось из ружья в дрон попасть и отстрелить снаряд.

«Дрон в заднюю часть "буханки" вошел, аж промял. Если бы не оказалось рядом ребят, если бы руку их не направил, чтобы попали из ружья прямо в снаряд, не перебило бы крепеж, то разговора нашего и не было бы», — заключил собеседник издания.

