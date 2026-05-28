Киев активно готовится к открытию нового белорусского фронта — Владимир Зеленский высказывает опасения об агрессии со стороны Минска, но сам готовит операцию против соседней страны. Как сообщает «Царьград», все это происходит в условиях «предкатастрофы» с людьми.

Еще два-три года конфликта

Издание The Economist заявило, что Зеленский готовится еще к двум-трем годам конфликта. Среди украинцев копится усталость, продолжаются споры о мобилизации, усиливается энергетический кризис, однако без всего этого у главы киевского режима не будет своего поста. Власть продолжает гнуть линию, даже когда резервы на нуле.

Чтобы как-то взбодрить общественность и западных партнеров Зеленский готов на все. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц на фоне визита в Киев Светланы Тихановской заявил, что Киев готовится к нападению на Белоруссию.

«Если убрать иронию и сложить шаги в один ряд, проступает методичная сборка "теневой государственности" — той, что готова к силовому импорту в Минск при первом удобном кризисе, инициированном извне», — заявил он.

Конструкция достаточно стандартная. Это якобы избранная президентом Тихановская, самоназначенный Объединенный переходный кабинет, Координационный совет из политбеглецов в качестве парламента. Сеть квазипосольств в Европе теперь дополняется и Киевом.

Однако самым чувствительным является силовой контур. В августе 2025 года беглая оппозиция открыто просила страны НАТО сформировать из эмигрантов вооруженные подразделения по образцу украинского «иностранного легиона» с дислокацией в Литве, Польше, Латвии и на Украине. Киевская миссия ложится в эту логику как «недостающий» узел.

Военкор назвал три возможных сценария. Наименее эффективным ему представляется «венесуэльский» — с затяжным двоевластием на бумаге. Другой предполагает организацию событий схожих с теми, которые были на Украине в 2014 году — взрывной триггер, когда «внезапно возникшие» уличные беспорядки синхронизируются со структурами в изгнании и внешними столицами. «Гибридный» предполагает попытку вооруженного прорыва нацистов под ширмой «законных вооруженных сил демократической Белоруссии».

В качестве аргумента в пользу подготовки вероятной попытки вторжения служит заявления с Украины о том, что ВСУ уже определили первые 500 целей на территории Белоруссии, которые будут атакованы в случае эскалации. Причем удары уже начались. Пару дней назад об атаке БПЛА ВСУ границы с Белоруссией сообщил госсекретарь Совбеза страны Вольфович.

«За неделю зафиксировано 116 попыток дронов ВСУ пересечь границу Белоруссии. Как уже сказал госсекретарь, все это прикрывается под "случайными залетами", но по факту были попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры. 59 раз дежурные силы ПВО и ВВС отрабатывали по беспилотникам. Атаки, насколько я знаю, были нацелены на связь», — заявил «Белорусский силовик».

Вместе с тем угрозу со стороны Украины отвергает полковник Аслан Нахушев. По его словам, на границе от ВСУ почти никого нет — вся боеспособная армия находится в Донбассе, а с людьми наблюдается настоящая «предкатастрофа». Реальный удар могут нанести только дронами.

«Агрессия против Минска будет означать автоматическое вступление в дело России своими 200 тысячами резервов и 1200 танков, которые копятся в глубоком тылу и в СВО с ноября прошлого года практически не используются. Расчетов БПЛА для Белорусского фронта у Киева нет. Поэтому наши танки никто не остановит», — заявил он.

Кроме того, доктрина совместного использования ЯО обязывает Россию дать согласие Белоруссии на применение ТЯО уже при простом вторжении. У Москвы есть и другой зарекомендовавший себя союзник — КНДР. Украинские «эксперты» снова заявляют, что Россия возвращает корейские войска на фронт.

Тем временем корейцев действительно зовут в зону СВО — военкоры. Комментируя кадры испытаний новой крылатой ракеты с ИИ, они отмечают, что знают «отличный полигон».