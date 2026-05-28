В Минобороны России заявили, что украинские военные наносят фашистскую символику на свои беспилотники. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны отметили, что операторы ВС РФ с помощью FPV-дронов «охотятся» на разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа. ВСУ активно используют дроны Leleka-100, Shark, PD-2 и «Фурия» для корректировки огня и слежки за российскими подразделениями.

«На многие такие вражеские беспилотники противник наносит фашистскую символику», - подчеркнули в Минобороны.

Военные отметили, что это «лишний раз подтверждает приверженность киевского режима террористическим идеологиям».

В 2025 году в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти западных стран пытаются скрыть от своих граждан информацию о популярности нацистской идеологии на Украине. По данным СВР, немецкие СМИ получили указание от правительства исключить из фото- и видеоматериалов свидетельства использования солдатами ВСУ «жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией».

По информации российской разведки, немецкие журналисты, записывающие репортажи с военными ВСУ, должны «вежливо» просить украинцев, носящих нацистские флаги, знаки и форму, снимать такие элементы перед съемкой.

До этого сообщалось, что власти Германии выслали семерых солдат ВСУ, которые носили правоэкстремистскую символику во время обучения, проводимого Бундесвером для украинских вооруженных сил. Газета The New York Times обращала внимание на фотографии украинских военных, на форме которых были нашивки с символикой нацистской Германии. Газета отметила, что эти фото были опубликованы украинскими властями и их западными союзниками в соцсетях, а затем «незаметно удалены».