Второе сообщение за день прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир второе зашифрованное сообщение за день. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, в эфире прозвучало сообщение со словом «вигвам». Ее значение остается неизвестным. Ранее 28 мая станция передала слово «паранойя».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически она передает речевые сообщения, адресаты которых, как и их значение, остаются загадкой.

В прошлый раз станция была активна 25 мая: тогда в одном сообщении прозвучали слова «степодрок» и «уловокурд». До этого, 23 мая, также прозвучало сообщение с двумя словами: «сказопат» и «снопотюль».