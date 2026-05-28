Хаос в рядах ГУР: о чем говорит бегство "Кракена"* под Харьковом

Отход подразделения ГУР Украины «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация) с позиций в Харьковской области является нетипичным сценарием и говорит о переломном моменте на фронте. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее стало известно, после тяжелых потерь группа операторов дронов националистического формирования «Кракен»* покинула свои позиции в Харьковской области. По данным Минобороны России, националисты оставили на произвол судьбы штурмовиков из числа простых мобилизованных жителей Украины.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что националисты из «Кракена»*, скорее всего, «использовались как заградотряд и для усмирения непокорных».

«И то, что они отступили, действительно говорит о том, что на харьковском направлении для них складывается непростая ситуация, потому что им по статусу отступать не предписано. Раз боевики отходят, значит, действительно переломный момент наступает. Радикалы не видят ничего иного, как покинуть позиции», — заметил он.

Такие действия «столь одиозных формирований» наглядно демонстрирует неспособность Вооруженных сил Украины удерживать линию обороны на данном участке, подчеркнул эксперт.

В Минобороны России 27 мая сообщили, что российские военные взяли под контроль Гранов в Харьковской области. Согласно оценке военного обозревателя Михаила Дегтярева, после взятия расположенного рядом с Грановым села Шевченко, ВС России будут продвигаться к Казачьей Лопани. А это серьезный населенный пункт — как по укреплениям, так и по площади, и по количеству жилых построек.

