Генерал раскрыл последствия удара по главному хабу ВСУ

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что на аэродроме в Староконстантинове могли быть ликвидированы истребители вместе с пилотами и ракетами НАТО. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 28 мая появились сообщения об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове. СМИ писали, что удар был нанесен гиперзвуковыми ракетами.

Как пояснил Попов, Староконстантинов выполняет роль ключевой технической базы для украинских Су-24 и F-16. Именно там, по словам военного летчика, сосредоточены сертифицированные специалисты, способные обслуживать как сами истребители, так и западные ракеты (включая Storm Shadow и аналоги).

Самолеты, пройдя подготовку на этом узле, вылетают на задания, а приземляться для маскировки могут уже в других точках вроде аэродромов в Луцке или Ивано-Франковске, отметил Попов. Он добавил, что база в Староконстантинове обладает разветвленной сетью защищенных укрытий для авиации, крупных беспилотников и ракет «Фламинго». Это делает аэродром важнейшим хабом для атак по России.

В то же время генерал-майор отметил, что наносить удар «Орешником» по этому аэродрому вряд ля потребуется. По его словам, десятки железобетонных ангаров на аэродроме рассредоточены на значительном удалении друг от друга, из-за чего для каждого укрытия потребовалась бы отдельная ракета.