Израиль нанес удар по Бейруту

Израиль нанес удар по ливанской столице. Об этом проинформировали в ЦАХАЛ.

"Армия Израиля только что нанесла целенаправленный удар по Бейруту; подробности последуют", - говорится в заявлении, распространенном в соцсетях.

Что именно было целью, пока не известно.

Ранее сегодня, 28 мая, израильская авиация нанесла удары по зданиям в районе, прилегающем к древнему римскому комплексу в городе Тир на юге Ливана.

Согласно данным ЦАХАЛ, за сутки израильские военные атаковали свыше 135 различных целей, принадлежащих "Хезболле" и расположенных в разных частях страны: в долине Бекаа, в районе приморского города Тир и в Южном Ливане. Всего ударам подверглись 47 населенных пунктов и районов Ливана.

В ответ "Хезболла" провела 37 боевых операции против израильской армии.

Формально между "Хезболлой" и Израилем с 17 апреля действует режим прекращения огня. Однако это не мешает сторонам обмениваться ударами.