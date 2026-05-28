Приоритетные цели: ВС РФ взрывают «Лютых» и «Вампиров»

Российские операторы дронов ведут охоту за украинскими беспилотниками, и в первую очередь нацелены на самые опасные аппараты противника. О тактике зенитных дронов и том, как на поле боя внедряется искусственный интеллект, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА ВСУ, сорвав операцию противника.

По словам Кондратьева, для схваток в небе, которые происходят регулярно, уже появился специальный термин – «воздушный бой дронов». При этом обычно дрон-истребитель, который также называют зенитным дроном или перехватчиком, уничтожает цель двумя способами.

«Первый – кинетический: мультироторный перехватчик на большой скорости врезается в дрон самолетного типа, нарушает целостность его конструкции, и тот падает. Второй тип – когда подлетающий зенитный дрон несет на борту боевую часть с поражающими элементами. Она подрывается, и эти элементы нарушают конструкцию сбиваемого дрона», – пояснил эксперт.

Максим Кондратьев подчеркнул, что такая работа ведется на очень большой скорости и требует от оператора исключительного мастерства, а приоритетными целями чаще всего становятся дроны «Лютый», «Баба Яга» и «Вампир».

Уничтожение БПЛА Вооруженных сил Украины является системной работой, которая призвана лишить противника разведки, а также направлена на срыв дистанционного минирования или снабжения передовых позиций. И все большее значение имеет искусственный интеллект, который берет на себя функции автоматического наведения на цели, уточнил эксперт.

«Достаточно большое количество таких дронов с искусственным интеллектом уже эксплуатируется в опытном режиме как в зоне специальной военной операции, так и на территории России для защиты объектов критической инфраструктуры», – пояснил он.

При этом комплексные действия российских операторов дронов - от перехвата разведчиков до уничтожения воздушных «снабженцев» – позволяют ВС РФ срывать планы ВСУ и перехватывать инициативу.

Ранее в Минобороны РФ пояснили, что успешное уничтожение дронов в Сумской области обеспечило надежное прикрытие российских подразделений от воздушной разведки. Операция помогла сохранить скрытность маневров российских войск и техники, а также предотвратить возможные удары ВСУ.