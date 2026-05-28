Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

Вряд ли письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу приведет к какому-то позитивному для Киева эффекту, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так о вероятности дополнительной поставки американских ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в большей степени письмо носит политический характер, тем более что оно публичное. Все хорошо знают отношение Трампа к Зеленскому и в целом к киевскому режиму. Это неоднократно демонстрировалось. Его можно охарактеризовать как некий чемодан без ручки, который достался американской администрации. Текущая администрация относится к этому чемодану как к наследию [экс-президента США Джо] Байдена», — прокомментировал Коньков.

"Навряд ли здесь будут какие-то политические реверансы или позитивные жесты со стороны Америки". Александр Коньков, политолог

При этом политолог допустил, что поддерживающие Украину западноевропейские страны могут использовать письмо Зеленского в своих интересах.

«С одной стороны, будут давить на жалость, что нужно помогать Украине и так далее. С другой стороны, будут показывать якобы готовность Зеленского к конструктивному взаимодействию со всеми западными силами, включая Америку. С третьей стороны, это будет использовано как механизм дальнейшего остракизма в отношениях с Трампом, как с фигурой, которая раскалывает западный блок и нарушает некую общую логику западного мира», — добавил он.

Что касается самой ситуации с поставками оружия, то отсутствие должных комплектующих, по словам эксперта, дает о себе знать.

«Это своего рода признак намечающегося кризиса в украинской обороне. С другой стороны, это показатель, насколько украинское руководство пока не готово к тому, чтобы признать очевидное и пойти на переговоры», — заключил Коньков.

27 мая Зеленский отправил Трампу срочное письмо. В нем он пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.