Индия отрабатывает применение зенитных ракетных систем С-400 на ходу

Российская Газета

Индийские военные после успешного применения зенитных ракетных систем С-400 в прошлогоднем конфликте продолжают совершенствовать тактику их использования. Как сообщает idrw.org со ссылкой на источники, теперь основное внимание уделяется повышению живучести комплексов перед лицом космической разведки.

В ходе боевых действий Индия отслеживала разведывательные спутники и успевала перебрасывать С-400 на новые места прежде, чем пакистанцы получали точные координаты для удара. Зенитные ракетные системы применялись в режиме "выстрелил и ушел" - пусковые установки немедленно меняли позицию после запуска ракет, чтобы избежать пакистанских ударов.

Теперь индийские военные планируют пойти дальше и освоить концепцию "стрельбы на ходу". Замысел в том, чтобы сократить время, которое пусковая установка тратит на остановку, развертывание, пуск ракет и уход с позиции. В перспективе машины будут подготавливаться к пуску, двигаясь на малой скорости (около 5-7 км/ч), производить запуск ракет с минимальной остановкой и сразу же ускоряться, покидая зону обстрела. Новая тактика призвана сделать зенитные ракетные системы российского производства еще более неуловимыми.