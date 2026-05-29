ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины

С 23 по 29 мая ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

Также были поражены авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, говорится в сообщении на кале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты 44 управляемых авиабомбы, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три французские авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 снаряда американской РСЗО HIMARS и 2628 беспилотнников, перечислили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 153 332 беспилотника, 661 ЗРК, 29 538 танков и других бронемашин, 1 727 боевых машин РСЗО, 35 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 62 799 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

