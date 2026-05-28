«Пора бить первыми»: в России призвали наносить новые удары «Орешником» по Украине

России необходимо действовать на опережение и использовать ракетные комплексы «Орешник» для ударов по Украине. Такое мнение высказал изданию «Царьград» полковник в отставке Евгений Кривошеев.

По его словам, России необходимо менять тактику и «перестраиваться», чтобы уменьшить в том числе и потери на фронте.

«Если посчитать, сколько денег было выплачено родственникам погибших военнослужащих и тем из них, кто получал ранения, то получится приличный бюджет, которого точно хватит на несколько «Орешников». (…) Пора! Причем пора бить первыми, да так, чтобы противник уже не поднялся», - заявил он.

О первом применении «Орешника» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука.

Также Россия ударила «Орешником» в ответ на атаку по колледжу в Старобельске, где погибли дети. ВС России ударили в район аэродрома в Белой Церкви. Там, по данным в том числе и украинских военных каналов, находился пункт управления украинского подразделения БПЛА «Птахи Мадьяра».