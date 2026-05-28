Американист объяснил новый обмен ударами между США и Ираном

Обмен ударами между США и Ираном в рамках ближневосточного кризиса говорит о желании Штатов хоть как-то укрепить свою переговорную позицию, а также попытках снять блокаду Ормузского пролива со стороны Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Это не значит, что завтра полномасштабная война снова обострится. Здесь американцы пытаются хотя бы как-то кризис в Ормузском проливе разрешить, учитывая, что он продолжает усугублять топливный кризис во всем мире, и в том числе в американской экономике, где, я напомню, цены на топливо выросли примерно в два раза сначала войны с Ираном, то есть с конца февраля этого года. Рост, конечно, колоссальный. Это привело к резкому скачку инфляции и к обрушению рейтингов [президента США Дональда] Трампа», — сказал он.

Дудаков напомнил, что американские военные арсеналы истощены после начала вооруженного конфликта в Иране в конце февраля, поэтому США в случае очередного витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке продолжат конфликт в условиях острой нехватки ракет и противоракет для систем ПВО.

Обмен ударов между США и Ираном, отметил американист, также нужен администрации Трампа для усиления переговорной позиции в рамках урегулирования с Тегераном.

Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся.

