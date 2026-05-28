Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Нижний Новгород

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, обломки которых упали на здание суда в Нижегородской области, из двух украинских регионов. Об этом заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотника. В результате падения обломков БПЛА в Нижнем Новгороде получило повреждение здание суда, никто не пострадал.

Беспилотные комплексы вероятнее всего стартовали в сторону Нижнего Новгорода из Харьковской или Сумской области, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

При этом он обратил внимание на то, что небольшие дроны самолетного типа могут запускать и с проезжающих фур.

«В такой фуре может стоять катапульта. То есть, в фуре могут поднять тент, запустить беспилотники, закрыть тент обратно и уехать», — пояснил эксперт, призвав обращать особое внимание на грузовые автомобили, которые находятся далеко от дорог.

Напомним, что за сутки из-за атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике были ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС РФ. А в Белгородской области погибли два человека и еще семь получили ранения.