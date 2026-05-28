На главную площадь Еревана вывели военную технику

На парад по случаю Дня Республики Армения вывели европейскую военную технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Кавказское бюро».

«На параде в Ереване представлена современная военная техника», — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, в частности, на главную площадь столицы республики выехали французские бронемашины Bastion.

28 мая Армения отмечает годовщину образования Первой Армянской Республики, появившейся в 1918 году.

Ранее стало известно, что Армения получила от Ирана новые системы противовоздушной обороны (ПВО) AD-08 Majid. Страна стала первым известным иностранным оператором данной установки.