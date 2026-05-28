Владимиру Зеленскому выгоден затяжной конфликт на Украине и здесь нет никаких благородных и возвышенных мотивов. Что ждет Украину, рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский потребовал от украинских чиновников не расслабляться и готовиться к продолжению конфликта. Журналисты уточнили, что в Киеве рассчитывают затянуть противостояние еще на 2-3 года.

По словам политолога Владимира Скачко, пока идут военные действия, Зеленский сможет оставаться у власти, а значит, продолжать «грабить Украину». При этом западные деньги, гуманитарная помощь, кредиты, оружие — все это проходит через руки украинских чиновников, и значительная часть оседает в карманах приближенных к президенту.

«Здесь нет никаких благородных и возвышенных мотивов, о которых Зеленский постоянно говорит. О защите свободы, демократии, общечеловеческих ценностей... Все это было похоронено несколько раз, последний — в Старобельске. Все, что он говорит, является исключительно пропагандистским флером, рассчитанным на дураков», — пояснил эксперт.

При этом политолог уверен, что Зеленский понимает невозможность «выйти сухим из воды после конфликта», а заключение мира для него означает выборы, отчетность перед избирателями и, вполне вероятно, уголовные дела.

«Поэтому для нынешнего киевского руководства действующий конфликт — это бизнес и гарантия личной безопасности. А мир — смертельная угроза», — заявил Владимир Скачко.

Он отметил, что способность Украины реально воевать еще два-три года зависит исключительно от поддержки Запада, так как без нее страна «продержится не больше пары недель».

«Кроме того, продолжать ведение боевых действий, продержаться еще 2-3 года — это задание Украине от Запада. Может быть, с той целью, чтобы Европа восстановила свой ВПК, свою армию, подготовилась к войне в союзе с НАТО против РФ», — пояснил он.

Иранский фактор

Сторонники Украины среди европейских политиков, в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер, находятся под угрозой отставки. Влияние на конфликт оказывает и война на Ближнем Востоке, отметил доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Здесь не только личностный фактор будет работать, но и объективный. Да, с постов уйдут оголтелые русофобы, но они уже проводят усиленно милитаризацию. К тому времени никуда не денется конфликт между США и Ираном», — пояснил он.

По мнению эксперта, после выборов в Конгресс США «выяснится, что Штаты никаких целей в Иране не достигли», и встанет вопрос об участии в конфликте европейских союзников.

«Здесь уже конгрессмены подключатся, надавят на Европу, как раз на тех товарищей, которые придут на смену Макрону, Мерцу и прочим. И те будут вынуждены прогнуться и направить свои войска, вооружение, технику против Ирана», — заявил он, подчеркнув, что все это окажет влияние и на Украину.

Из-за перераспределения ресурсов на Ближний Восток, Украина будет финансироваться «по остаточному принципу». При этом у руководства страны есть собственные ресурсы, чтобы укрепить армию, однако Зеленский и его команда слишком жадные и это их и сгубит, считает политолог.

«Они на эти деньги могли бы полностью армию обеспечить, и нанять нормальных бойцов ЧВК, а не колумбийцев-наркоманов. Но жалко», — констатировал эксперт.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана. Тегеран ответил атаками по американским военным базам и перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений.