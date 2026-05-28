«Радио Судного дня» передало четвертое сообщение за день

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир четвертое за день сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

"НЖТИ 65566 ВЛАСЯНИЧНЫЙ 2172 9887", - прозвучало в эфире.

До этого радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" вышла со загадочными словами "вигвам", "оттягивание" и "паранойя", отслеживающий активность станции.

В мае радиостанция выходила в эфир несколько раз. 4 мая в 14:21 прозвучало зашифрованное сообщение со словом "минусовый" и в этот же день ранее станция выдала слово "плавбаза". 7 мая в в 19:06 радиостанция передала поэтичное — "рифмоплет". Также 11 мая радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом "головчатый".

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название "Жужжалка". По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.