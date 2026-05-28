Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное слово. Об этом свидетельствуют данные канала «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 10:54 мск 28 мая. В эфире прозвучало сообщение со словом «паранойя».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически она передает речевые сообщения, адресаты которых, как и их значение, остаются загадкой.

В прошлый раз станция была активна 25 мая. Тогда она передала сообщение сразу с двумя словами: «степодрок» и «уловокурд». До этого, 23 мая, также прозвучало сообщение с двумя словами: «сказопат» и «снопотюль».