Раскрыты масштабы разрушений в Севастополе после массированной атаки ВСУ

В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 45 домов. Масштабы разрушений в городе после массированного удара по регионам России раскрыл губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По данным главы города, на утро 28 мая зафиксированы повреждения в 23 многоквартирных домах, а также — в 22 частных.

«Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Всем пострадавшим окажем помощь», — написал Развожаев.

По его информации, в городе также был обнаружен контейнер со взрывчаткой, сброшенный с беспилотника ВСУ.

Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны и ракеты на Севастополь

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 62 беспилотника. Среди попавших под массированный удар регионов — Нижегородская, Тамбовская и Воронежская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны были уничтожены над акваторией Азовского моря.