Идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке.

С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Альянс последовательно наращивает военную силу и поддерживает высокую разведывательную активность в регионе.

"Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту "на Востоке", - сказал он на Международном форуме по безопасности (цитата по ТАСС).

Действия НАТО создает риски глобального столкновения на Ближнем Востоке. В настоящий момент важно не пропустить точку невозврата. Поэтому Нарышкин призывает международное сообщество не допустить разрастания конфликта.