Неизвестный зенитный ракетный комплекс замечен на подземной базе в Иране

Появились фотографии, свидетельствующие о наличии у Ирана неизвестного ранее зенитного ракетного комплекса. Снимки были сделаны, по всей видимости, на одной из подземных военных баз, на их появление обратил внимание старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

На фото запечатлена боевая машина неизвестного ранее ЗРК, а также радиолокационная станция, накрытая чехлом. По компоновке машина напоминает российский "Панцирь", но без пушечного вооружения. В качестве шасси используется чешская Tatra, которая также эксплуатируется в качестве базы другого иранского ЗРК - Arman.

Иран на протяжении многих лет развивает сеть подземных военных объектов, которые западные аналитики называют "ракетными городами". Эти базы, вырубленные в скальных породах на глубине до 100 метров и более, предназначены для хранения ракетного вооружения, беспилотников и пусковых установок, а также для укрытия личного состава.

Ранее сообщалось, что Иран восстановил доступ к примерно 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. На этих объектах размещаются не только баллистические и крылатые ракеты, но и ударные беспилотники, а также наиболее ценные системы ПВО.

Согласно тактике иранских военных, мобильные пусковые установки выезжают из туннелей для совершения залпа и сразу же возвращаются обратно под защиту скальных пород, что делает их крайне сложной целью для ответных ударов. Под землей создана полноценная инфраструктура для длительного пребывания гарнизонов: ремонтные цеха, заправочные станции, склады и командные пункты.