Шойгу рассказал о действиях Киева в Африке

Киев стал рьяным проводником неоколониальной политики Запада в Африке. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на свои заявления о стремлении развивать связи с африканскими странами, на деле Киев выступает рьяным проводником неоколониальной политики Запада», — сказал он.

В частности, Шойгу напомнил, что Киев воздержался от голосования по резолюции ООН «Объявление торговли порабощенными африканцами и расово обусловленного обращения африканцев в вечное рабство тягчайшим преступлением против человечности».

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркнула, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.