Нарышкин: оружие с Украины свободно "гуляет" по Европе

Оружие c военных действий на Украине свободно гуляет по европейским странам, оказываясь в том числе в распоряжении международных террористических группировок. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

"Киев периодически угрожает физической расправой отдельным европейским политикам, которые отказываются изымать деньги из национальных бюджетов и бросать их в украинскую черную дыру. Оружие c украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе, оказываясь в том числе в распоряжении международных террористических группировок", - сказал он.