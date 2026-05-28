Российский военный голыми руками поймал украинский FPV-дрон

Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который летел в сторону российских позиций. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Агат.

По его словам, инцидент произошел в Запорожской области. Украинский беспилотник на высокой скорости приближался к позициям российских военных.

Как рассказал собеседник агентства, перед самым подлетом FPV-дрон неожиданно снизил скорость. Этим воспользовался один из бойцов.

По словам Агата, военнослужащий схватил беспилотник снизу — со стороны подвеса боеприпаса.

Боец отметил, что дрон не сдетонировал, а произошедшее стало неожиданностью даже для самих военных. По его словам, военнослужащие были удивлены тем, что такую атаку вообще удалось остановить вручную.

На фоне активного применения беспилотников обе стороны продолжают наращивать борьбу с дронами на линии фронта. Так, расчеты БПЛА группировки войск «Север» за последнюю неделю уничтожили восемь роботизированных комплексов ВСУ на Сумском направлении.

Российские операторы беспилотников выявили и поразили робототехнические комплексы украинской армии, которые использовались на этом участке фронта.

Командир роты БПЛА ранее заявлял, что уничтожение этой техники серьезно осложнило логистику ВСУ на направлении. Какие именно роботизированные системы были поражены, не уточнялось.