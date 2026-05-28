ВСУ обстреляли Энергодар

Пострадавших и критических повреждений в Энергодаре и в районе расположения Запорожской АЭС в результате очередных обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Обстановка контролируемая, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС контролируемая. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, персонал находится на рабочих местах, все технологические параметры под контролем. Обстрелы со стороны ВСУ фиксировались, однако интенсивного характера они не носили. Все профильные службы работают в усиленном режиме. Пострадавших среди населения и персонала нет. Критических повреждений не зафиксировано", - сказала Яшина.

Она добавила, что связь и энергоснабжение в городе восстанавливаются, сейчас они функционируют частично.

Собеседница агентства подчеркнула, что информация о масштабном артиллерийском обстреле, появившаяся в соцсетях, на данный момент не подтверждается.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что город уже месяц подвергается ожесточенным атакам со стороны ВСУ. В мае количество ударов кратно возросло по сравнению с предыдущими месяцами 2026 года.