Наступление РФ и работа разведки: зачем ВСУ готовят Одессу к круговой обороне

Никита Бородкин

Сообщения украинских и западных СМИ о том, что ВСУ готовят Одессу к круговой обороне, вызывают закономерные вопросы. Как сообщает «Царьград», на некоторых из них ответили военные эксперты.

© РИА Новости

«Коррупционная» плоскость

Отмечается, что для освобождения Одессы ВС РФ потребуется сперва форсировать Днепр, пройти 60 км до Южного Буга, а после — форсировать Днепро-Бугский лиман или же штурмом взять Николаев, чтобы пересечь Южный Буг по мостам. После этого потребуется обойти или взять ряд лиманов, каждый из которых является естественным рубежом обороны.

Простым и понятным вариантом выглядит наступление через Запорожье, Кривой Рог и Вознесенск, с выходом к Одессе с севера и северо-запада. Однако даже в таком случае глубина операции составит порядка 450 км.

Работы по созданию системы круговой обороны идут с февраля. В СМИ противника множество снимков свежеотрытых траншей и выставленных на пляжах бетонных заграждений.

Военный обозреватель Юрий Подоляка замечает, что причины этой активности лежат в коррупционно‑экономической, а не военной плоскости. Таким образом власти «осваивают» деньги, а речи ни о каких операциях возле Одессы пока идти не может.

«А вы внимательно посмотрите на фронт, какая там ситуация с килл-зонами. Как вы себе представляете переправу через Днепр? Я себе это с трудом представляю. Опять же, ну, хорошо, допустим, нашелся вариант, мы перебрались через Днепр, зацепились за плацдарм. Но оттуда еще до Одессы, как говорится, еще очень далеко. А с той скоростью, с которой идет наступательная операция, — и очень долго», — заявил он.

Подоляка добавил, что проведение операции по заходу в трубе также не представляется возможным — пройти огромное расстояние по ней невозможно, а узнав о возможном нападении противник может ее подорвать. Негативно он оценил и идеи об использовании одесских катакомб — завести в них несколько дивизий не получится.

Задание «на завтра»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец называет Одессу заданием «на завтра», однако украинцы предвидят возможное наступление ВС РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что пока главное для МосквыСлавянск и Краматорск, а после Сумы, Днепропетровск и так далее.

«Сама логика вещей подсказывает: раз уж мы взялись освобождать исконно русские земли, а Одесса — это исконно русский город, не буду читать вам лекцию про Екатерину, про Дерибаса и так далее, — народ, безусловно, не поймет нашу власть, если мы оставим Одессу и Николаев за скобками, скажем так, наших амбициозных намерений», — заявил Виктор Баранец.

Говоря о «трубных» наступательных операциях, эксперт заметил, что у России в Одессе огромное количество подпольщиков. Если подземные коммуникации обнаружатся, то ВС РФ могут ими воспользоваться. Кроме того, Баранец уверен, что у России уже есть полные карты катакомб — «разведка свое дело сделала».

Разрешимая задача

Депутат Госдумы генерал‑лейтенант запаса Андрей Гурулев уверен, что освобождение Одессы не является неразрешимой задачей для российской армии. Украина прогнозирует, что Одесса будет забрана, как и выход Киева к черноморскому побережью. Подобные военные планы «обычно хранятся в строгом секрете».

«Элементарно просто: форсируем Днепр, заходим с другой стороны. Плюс воздушно‑космическим путем. Нужна возможность высадить десанты там, где подавлена противовоздушная оборона. Это целый комплекс мероприятий, по единому замыслу и плану проводящийся командующими. Здесь целую лекцию надо читать, как это будет происходить. Главное, чтобы на это были силы и средства. Если силы и средства есть — все вполне достижимо», — сказал депутат.

Вместе с тем Гурулев подчеркнул, что никто не скажет, насколько этот сценарий реализуем в условиях современной дроновой войны, поскольку армия не раскроет дислокацию войск, их количество и прочее. Если такие планы и есть, то украинцы могли что-то узнать о них. С другой стороны, это может быть один из видов обмана противника относительно дальнейших планов России.