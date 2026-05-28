Наступление РФ и работа разведки: зачем ВСУ готовят Одессу к круговой обороне

Сообщения украинских и западных СМИ о том, что ВСУ готовят Одессу к круговой обороне, вызывают закономерные вопросы. Как сообщает «Царьград», на некоторых из них ответили военные эксперты.

«Коррупционная» плоскость

Отмечается, что для освобождения Одессы ВС РФ потребуется сперва форсировать Днепр, пройти 60 км до Южного Буга, а после — форсировать Днепро-Бугский лиман или же штурмом взять Николаев, чтобы пересечь Южный Буг по мостам. После этого потребуется обойти или взять ряд лиманов, каждый из которых является естественным рубежом обороны.

Простым и понятным вариантом выглядит наступление через Запорожье, Кривой Рог и Вознесенск, с выходом к Одессе с севера и северо-запада. Однако даже в таком случае глубина операции составит порядка 450 км.

Работы по созданию системы круговой обороны идут с февраля. В СМИ противника множество снимков свежеотрытых траншей и выставленных на пляжах бетонных заграждений.

Военный обозреватель Юрий Подоляка замечает, что причины этой активности лежат в коррупционно‑экономической, а не военной плоскости. Таким образом власти «осваивают» деньги, а речи ни о каких операциях возле Одессы пока идти не может.

«А вы внимательно посмотрите на фронт, какая там ситуация с килл-зонами. Как вы себе представляете переправу через Днепр? Я себе это с трудом представляю. Опять же, ну, хорошо, допустим, нашелся вариант, мы перебрались через Днепр, зацепились за плацдарм. Но оттуда еще до Одессы, как говорится, еще очень далеко. А с той скоростью, с которой идет наступательная операция, — и очень долго», — заявил он.

Подоляка добавил, что проведение операции по заходу в трубе также не представляется возможным — пройти огромное расстояние по ней невозможно, а узнав о возможном нападении противник может ее подорвать. Негативно он оценил и идеи об использовании одесских катакомб — завести в них несколько дивизий не получится.

Задание «на завтра»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец называет Одессу заданием «на завтра», однако украинцы предвидят возможное наступление ВС РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что пока главное для Москвы — Славянск и Краматорск, а после Сумы, Днепропетровск и так далее.

«Сама логика вещей подсказывает: раз уж мы взялись освобождать исконно русские земли, а Одесса — это исконно русский город, не буду читать вам лекцию про Екатерину, про Дерибаса и так далее, — народ, безусловно, не поймет нашу власть, если мы оставим Одессу и Николаев за скобками, скажем так, наших амбициозных намерений», — заявил Виктор Баранец.

Говоря о «трубных» наступательных операциях, эксперт заметил, что у России в Одессе огромное количество подпольщиков. Если подземные коммуникации обнаружатся, то ВС РФ могут ими воспользоваться. Кроме того, Баранец уверен, что у России уже есть полные карты катакомб — «разведка свое дело сделала».

Разрешимая задача

Депутат Госдумы генерал‑лейтенант запаса Андрей Гурулев уверен, что освобождение Одессы не является неразрешимой задачей для российской армии. Украина прогнозирует, что Одесса будет забрана, как и выход Киева к черноморскому побережью. Подобные военные планы «обычно хранятся в строгом секрете».

«Элементарно просто: форсируем Днепр, заходим с другой стороны. Плюс воздушно‑космическим путем. Нужна возможность высадить десанты там, где подавлена противовоздушная оборона. Это целый комплекс мероприятий, по единому замыслу и плану проводящийся командующими. Здесь целую лекцию надо читать, как это будет происходить. Главное, чтобы на это были силы и средства. Если силы и средства есть — все вполне достижимо», — сказал депутат.

Вместе с тем Гурулев подчеркнул, что никто не скажет, насколько этот сценарий реализуем в условиях современной дроновой войны, поскольку армия не раскроет дислокацию войск, их количество и прочее. Если такие планы и есть, то украинцы могли что-то узнать о них. С другой стороны, это может быть один из видов обмана противника относительно дальнейших планов России.