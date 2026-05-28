Вооруженные силы Украины подготовили Воздвижевку к обороне, установив как минные заграждения, так и пулеметные точки и опорные пункты, и действовать нужно было быстро. Об этом рассказали «Известиям» российские военные, участвовавшие в освобождении населенного пункта.

В Минобороны РФ 27 мая сообщили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Восток» Воздвижевки в Запорожской области.

По данным газеты, в операции были задействованы подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты.

Воздвижевка была заранее укреплена Вооруженными силами Украины, рассказал стрелок 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Робот.

«Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Также это были пулеметные точки, это были и минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника», — пояснил он.

При этом, по словам бойцов, они буквально «просачивались» через боевые порядки ВСУ по одному и по двое и заходили с тыла. В ходе боев был взят под контроль район площадью 19 кв. км и зачищено более 530 строений.