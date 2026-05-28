ЕС подключит Украину к разработке дронов и систем ПВО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина будет полностью интегрирована в европейские оборонные проекты, связанные с беспилотниками и системами противовоздушной обороны. Об этом она сообщила в соцсети X после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По словам фон дер Ляйен, средства ПВО, беспилотники и технологии борьбы с ними сейчас входят в число главных оборонных приоритетов Европы. Она подчеркнула, что Украина станет частью этих программ.

Во время разговора стороны также обсуждали вопрос вступления Украины в Евросоюз. Глава Еврокомиссии заявила, что ближайшие недели будут важны для Киева с точки зрения дальнейших шагов по пути евроинтеграции.

В начале мая Еврокомиссия объявила о запуске проекта EU-Ukraine Drone Alliance. Инициатива направлена на развитие совместного производства беспилотников для нужд обороны Украины и стран ЕС.

В Брюсселе заявляли, что проект должен создать новую технологическую и производственную экосистему в сфере военных дронов. До 25 мая Еврокомиссия принимала заявки от компаний и организаций, имеющих опыт работы с европейскими и украинскими беспилотными системами.

Предполагалось, что участники сформируют первый совет альянса, который будет определять ключевые направления работы проекта.

Ранее Украина и Германия также расширили сотрудничество в сфере беспилотников. В феврале Владимир Зеленский и министр обороны ФРГ Борис Писториус подписали соглашение, предусматривающее обучение немецких военнослужащих применению БПЛА украинскими инструкторами.

