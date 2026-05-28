Латвия начала отгораживаться от России «зубами дракона»

Национальные вооруженные силы Латвии приступили к возведению оборонительных заграждений на изъятых у собственников участках вдоль российской границы.

Рига начала устанавливать пирамидальные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона», передает ТАСС. Сообщается, что конструкции размещаются в три ряда шириной около десяти метров. Каждая бетонная фигура весит около полутора тонн.

Заграждения «призваны не допустить передвижения военной техники через границу». В дополнение к бетонным пирамидам на приграничных территориях планируется выкопать противотанковые рвы. В прошлом году Сейм Латвии принял закон, позволяющий размещать оборонительные сооружения на частных землях у границы с РФ.

Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести «линию обороны» на границе с Россией и Белоруссией. Страны запросили у Евросоюза финансирование для защиты от предполагаемой угрозы. Строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее 2,5 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль российской и белорусской границ.

Осенью прошлого года страны Прибалтики и Польша решили объединить свои оборонительные проекты.

Весной прошлого года литовское Минобороны объявило о совместном строительстве линии укреплений.