Атака ВСУ 28 мая: пострадавшие, пожары и разрушения

Российские регионы подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины. К каким последствиям это привело к утру 28 мая, в материале «Рамблера».

По данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 62 украинских дрона самолетного типа.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

ДНР

За сутки из-за атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике были ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС РФ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, спасатели были атакованы после того, как начали тушить пожар в Макеевке, вызванный ударом БПЛА.

«Ранения средней степени тяжести получили восемь сотрудников МЧС России; тяжелые ранения получил мужчина 1978 г.р.», - пояснил он.

Также в Зугрэсе при повторной атаке ударного БПЛА Вооруженных сил Украины пострадал еще один сотрудник МЧС России. Кроме того, один мужчина пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, добавил глава республики.

Пушилин уточнил, что в нескольких районах республики повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовики и легковые машины.

Также неподалеку от Донецка под удар дрона ВСУ попал рейсовый автобус Макеевка - Севастополь, сообщает ТАСС.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины 63 раза атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, погибли два человека. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, удары с применением беспилотников и ракет были нанесены по 11 районам области.

«В результате террористической атаки ВСУ в Шебекинском округе погибли два мирных жителя. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. В Валуйском и Шебекинском округах семь человек, включая пятерых бойцов подразделения «Орлан», получили ранения», - заявил он.

Кроме того, сегодня ночью была отражена атака на Севастополь. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, работали системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Сбит один БПЛА в районе Северной стороны», - написал Развожаев, уточнив, что воздушная тревога была отменена в городе 3:37 утра.

Напомним, что в ночь на 27 мая силы противовоздушной обороны сбили над российской территорией 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Севастополе, по данным губернатора Михаила Развожаева, было уничтожено более 20 дронов. Также город был атакован ракетами Storm Shadow.