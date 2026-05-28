Минобороны Германии вводит обязательные учения для отслуживших немцев

Германия готовится вернуть обязательные военные сборы для резервистов. Минобороны ФРГ подготовило законопроект, который обяжет отслуживших граждан участвовать в регулярных учениях. Об этом пишет Der Spiegel.

Под призыв попадут все мужчины и женщины до 45 лет, отслужившие в бундесвере по добровольному призыву менее года. Те, кто служил дольше, а также кадровые резервисты, будут вызываться на сборы вплоть до 65 лет. Законопроект рассчитывают принять уже этим летом.

В пояснительной записке указано, что обязательные учения критически важны для "надёжной доступности резерва". Министр обороны Борис Писториус добивается амбициозной цели - увеличить бундесвер до 265 тысяч военнослужащих действительной службы и 200 тысяч резервистов к середине 2030-х годов.

Сейчас в резерве числится около 60 тысяч человек. Каждый третий из них уже старше 50 лет.