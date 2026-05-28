Пентагон подготовил основу для вторжения на Кубу

Пентагон потратил несколько месяцев на размещение войск и вооружений, необходимых для военного нападения на Кубу. Как сообщает Politico, со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, для начала операции требуется лишь окончательное одобрение президента США Дональда Трампа.

© Lenta.ru

В Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с несколькими эсминцами и крейсерами с управляемыми ракетами, способными запускать высокоточные снаряды по береговым целям. У берегов Вирджинии находятся десантные корабли USS Kearsarge с 2500 морскими пехотинцами на борту, которые готовятся к новому развертыванию. Современные американские беспилотники и самолеты-разведчики несколько месяцев кружили над Кубой.

По мнению аналитиков, первой целью при ударе станет бывший президент Кубы Рауль Кастро. «Возможны авиаудары, чтобы вывести из строя системы ПВО и обеспечить возможность проведения более масштабных операций или уничтожить их руководство», – заявил старший аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, бывший сотрудник Пентагона.

Однако длительные командировки вызывают опасения у военных – экипажи находятся в море почти десять месяцев, что значительно превышает обычные шесть-семь месяцев. «Эти длительные командировки одна за другой со временем накапливаются. Долгое нахождение кораблей в зоне боевых действий создает больше проблем для их модернизации и ремонта», – пояснил изданию другой представитель минобороны на условиях анонимности.

Ранее Рубио заявил, что Куба постоянно представляет угрозу национальной безопасности США. По его словам, остров якобы является «одним из главных спонсоров терроризма во всем регионе».