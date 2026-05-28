Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Хмельницкой, Харьковской и Сумской областях. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление по всем стратегически важным направлениям.

Это Добропольский участок фронта - точными ударами с воздуха громят врага расчеты войск беспилотных систем. В этот раз в результате атаки дронов на оптоволокне были ликвидированы замаскированные склады с оружием и боевая техника противника.

В Запорожской области сокрушительное поражение неонацистам наносит ствольная артиллерия. 152-миллимитровые снаряды "Акации" накрыли вражеский пункт управления БПЛА. Под надежным огневым прикрытием уверенно продвигаются штурмовые отряды. Накануне под полный контроль морских пехотинцев группировки "Восток" перешло село Воздвижевка - один из ключевых узлов в оборонительном рубеже украинских формирований.