Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт угрозами в адрес Минска, а также вынуждает Польшу «присоединиться к провокациям». Об этом пишут «Аргументы и факты».

В последние недели Владимир Зеленский несколько раз заявлял о готовящихся со стороны Белоруссии атаках. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

«Украина пытается спровоцировать Белоруссию, открыть второй фронт», - так это прокомментировал Кнутов.

Он добавил, что Киев пытался втянуть в конфликт страны Балтии, но потерпел неудачу и «переключился на Белоруссию». Кнутов сослался на данные Совбеза Белоруссии, согласно которым только за прошедшую неделю в стране было перехвачено 116 «транзитных» украинских дронов.

По мнению Кнутова, попытками втянуть Белоруссию в конфликт Украины пытается «решить свои провалы». Он добавил, что также Киев попытается спровоцировать Польшу на боевые действия.