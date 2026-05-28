«Ничего подобного не было»: что происходит с сухопутным коридором в Крым

Трассы, ведущие в Крым, подвергаются налетам беспилотников Вооруженных сил Украины, которые работают через американские спутники Starlink. Об этом рассказал «Царьграду» военкор Дмитрий Стешин.

«Основные трассы на Новоазовск, Мариуполь - везде вражеские дроны выбивают машины. Еще несколько месяцев назад ничего подобного не было», - пояснил он.

По мнению военкора, чтобы решить эту проблему, необходимо воздействовать именно на тех, кто дал ВСУ возможность бить беспилотниками по российской территории.

При этом в военных пабликах отмечают необходимость установления антидроновых сетей над федеральными трассами и изменения нормативов, если по ним это сделать невозможно, пишет издание.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил о том, что американские спутники Starlink могли быть использованы Вооруженными силами Украины для организации атак на Москву и Подмосковье. Атака 17 мая стала самой масштабной за год. По данным мэра столицы Сергея Собянина, было сбито более 120 дронов. В результате нападения погибли три человека.