Российские дроны сорвали логистику ВСУ на Сумском направлении
Расчеты беспилотников группировки войск «Север» за последнюю неделю уничтожили восемь роботизированных комплексов ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир роты БПЛА 34-й бригады с позывным Грот.
По его словам, российские операторы беспилотников выявили и поразили робототехнические комплексы украинской армии, которые использовались на этом участке фронта.
Командир роты заявил, что уничтожение техники серьезно осложнило логистику ВСУ на направлении. О каких именно роботизированных системах идет речь, он не уточнил.
Сумское направление в последние месяцы остается одним из участков активного применения беспилотников и дистанционно управляемой техники. Стороны конфликта регулярно используют дроны для разведки, ударов по технике и нарушения снабжения противника.