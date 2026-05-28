Расчеты беспилотников группировки войск «Север» за последнюю неделю уничтожили восемь роботизированных комплексов ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир роты БПЛА 34-й бригады с позывным Грот.

© Московский Комсомолец

По его словам, российские операторы беспилотников выявили и поразили робототехнические комплексы украинской армии, которые использовались на этом участке фронта.

Командир роты заявил, что уничтожение техники серьезно осложнило логистику ВСУ на направлении. О каких именно роботизированных системах идет речь, он не уточнил.

Сумское направление в последние месяцы остается одним из участков активного применения беспилотников и дистанционно управляемой техники. Стороны конфликта регулярно используют дроны для разведки, ударов по технике и нарушения снабжения противника.