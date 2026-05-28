В КНДР высказались о ядерном оружии

Пхеньян никогда не пойдет на денуклеалеризацию, несмотря на требования со стороны США и их союзников. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, комментируя совместное заявление министров иностранных дел стран Четырехстороннего диалога по безопасности и развитию (QUAD), объединяющего Индию, Австралию, США и Японию, в котором содержались призывы к свертыванию ракетно-ядерной программы КНДР.

"Еще раз уточняем, "денуклеаризации" КНДР ни в коем случае, никогда не будет", - подчеркнул дипломат.

По его словам, любые попытки давления со стороны США и их партнеров по QUAD лишь подтверждают решимость Пхеньяна "последовательно отстаивать суверенное право и интересы безопасности государства".

Представитель МИД КНДР назвал QUAD "политико-дипломатическим средством, служащим осуществлению стратегии США для господства в однополярном мире". Он отметил, что заявления "четверки" во главе с Вашингтоном по денуклеаризации - это часть враждебной позиции, прикрывающей реальные планы США по расширению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

МИД также подверг критике планы Японии по ремилитаризации и намерения Австралии по созданию атомного подводного флота, которые представляют реальную угрозу региональной стабильности.

Страны "четверки" по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Нью-Дели на этой неделе выразили тревогу в связи с ситуацией на Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также вновь призвали КНДР к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации.

Представитель корейского внешнеполитического ведомства еще раз отверг эти претензии, заявив, что подобные действия QUAD "нарушают мир и стабильность в регионе".